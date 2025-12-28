7.0強震撼全台 各地災情多4／強震來襲時先救誰？ 男先衝房間護妻網友讚「是真愛」

地震來了許多家長第一時間都是先保護孩子要緊，監視器陸續上網，讓人看到母愛父愛偉大的一面。還有媽媽抱著孩子時，被15公斤的畫砸中，但是媽媽卻完全沒有鬆手，繼續緊緊抱著女兒。

手機地震警報聲響起，原本在吃宵夜的爸爸，趕緊把手上那一口塞進嘴巴，觀察了一下周圍情況後，想到房間裡的妻子馬上往裡面跑，留下兩個兒子在客廳。國家級警報聲音，加上看到爸爸焦急的樣子，小兒子當場潰堤，跟著爸爸往房間衝；搞不清楚狀況的大兒子則是一度留在原地，直到屋內東西被震到掉地上，才開始緊張逃竄。

地震當下有人擔心自己另一半的安危，也有人是先顧及小孩。監視器被搖得上下左右晃動，媽媽沒有第一時間逃生而是往房間跑。不過外面的尖叫聲讓她直覺沒有比較安全，所以她只好緊緊抱著小孩站在原地等待地震停止。

還有民眾家中監視器紀錄下地牛翻身一瞬間，爸媽衝進房間丟下手機，抱起熟睡中的寶寶開燈往房外衝。7.0強震過後許多家長把地震瞬間PO上網。很多時候小朋友還搞不清楚狀況，家長先有動作，這位爸爸不顧自己安危把女兒塞在桌子，後來搖晃越來越大，爸爸當機立斷地抱起女兒拔腿就跑。

這位媽媽緊緊抱住女兒等待地震過去，過程中15公斤重的畫直接掉了下來，媽媽沒有倒下反而更用力抱住女兒。現實生活中雖然沒有超人，不過爸爸媽媽就是孩子的超人，拚盡全力守護他們的安全。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





