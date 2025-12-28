7.0強震撼全台 各地災情多5／陽明交大工程三館受災 震裂水管水狂漏電腦遭殃

強震來襲就連水管也被震破。新竹陽明交大的工程三館，因為水管破裂漏水，導致許多設備因此被水給淋濕，不少電腦受損校方還在進行災後盤點。桃園也有學生在外的宿舍，也發生爆管漏水，水還不斷往樓梯灌。

電腦教室內，天花板破了一個大洞下起傾盆大雨，走廊內也是變成瀑布地上滿是積水。學生vs.記者：「電腦教室水管破掉，天花板掉下來（嚴重嗎？）蠻嚴重的。」

27號晚間，宜蘭縣外海地牛翻身不只交大教室破洞漏水，桃園大學生在外的租屋處也同樣受到地震影響。學生走在室內卻不斷傳來水聲，樓梯間直接變成瀑布。民眾：「小心喔小心喔，怎麼有人撐雨傘啊，太屌了吧。」

就怕有餘震發生學生們不顧室內下起小雨，還有人直接撐傘下樓準備避難，途中還看到滿地破裂磁磚。而桃園另一處民宅，還有民眾拍下鄰居水塔翻覆，直接把鐵皮屋砸出大洞。

這起有感地震，也把在桃園銘傳讀書的印尼籍留學生給嚇壞。銘傳大學桃園龜山校區印尼籍留學生：「我當時在房間嚇了一大跳，馬上跑出房間，因為房間開始搖晃，然後我們全都往房間外衝，我們以前從未經歷過這種地震，我當時非常震驚，但我們試著去適應這種情況。」

銘傳大學桃園龜山校區印尼籍留學生：「台灣有許多地震，我們也試著入境隨俗，我想這對台灣人來說應該是很正常的吧。」深夜地牛翻身，水管也不敵強震破裂漏水，外籍學生來台就學全被嚇壞好在無人受傷。

