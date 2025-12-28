7.0強震撼全台 各地災情多7／7.0強震！桃機天花板砸2人 新北環狀線乘客走軌道脫困

深夜強震來襲，全台各地的大眾運輸也受到影響，機場捷運一度不載客，新北環狀線車廂燈光 還一閃一滅，乘客最後是走軌道回到月台。地牛翻身威力大，就連桃園機場天花板也掉落，砸到兩個人好在沒有受傷。

台北市乘客拍下公車停等紅燈時遭遇強震，座椅不停劇烈搖晃，乘客拿起手機記錄驚險這一幕。新竹高鐵站月台地震來襲，隔板不停搖晃碰撞發出劇烈聲響，大家紛紛蹲下來，等待地震過去。

環狀線列車受到地震影響，車內燈光一閃一滅，旅客一度卡在車廂上，但臨危不亂，冷靜坐在座位上。在工作人員引導下，旅客沿軌道旁的走道走回月台。環狀線暫停營運，人員也下軌道進行巡檢，一個多小時後才恢復正常。新北捷運公司人員vs.旅客：「我們現在可以下車，我們慢慢步行回捷運站，超恐怖天啊！太可怕了吧。」

桃園機場受災情影響，第二航廈候機室及行李轉盤處輕鋼架天花板掉落，當時有兩名旅客被砸到，但幸好沒有受傷。機場捷運因震度達四級，也採取所有列車停駛，列車靠站後一度不再移動，網友拍下A5泰山站，乘客被要求全部下車。

地震過後網友拍下機場捷運的水痕，懷疑高價梁柱是否出現裂縫，桃捷公司回應澄清，黑色部分並非裂縫而是水痕梁柱結構正常虛驚一場。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





