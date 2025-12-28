7.0強震撼全台！新北市最新災情統計出爐：平溪土石崩塌、新莊磁磚掉落

記者林盈君／新北報導

昨（27日）深夜11時許，宜蘭外海發生規模7.0強震，全台劇烈搖晃有感，其中，宜蘭縣、台北市、新北市、花蓮縣等地區，震度都達到了4級。而根據新北市消防局最新統計，截至今天中午12點10分為止，新北市因地震發生的災情共有10件，所幸均無人受困受傷。

深夜強震，新北市板橋區中山路二段一處社區大樓磁磚嚴重剝落。（圖／@teresa_wu1208提供 Threads）

1.磁磚掉落3件（中和區民享街、新莊區丹鳳高中前天橋、板橋區中山路2段）。

2.水管線破裂2件（新莊區新泰路，五股區明德路國小）。

3.地面裂開1件（新莊區中央路中港路口）。

4.地面滲水1件（蘆洲區仁愛街）。

5.土石滑落案3件（平溪區106縣道72.3K、坪林區尖山湖道路104電桿道路、石碇區二格自然公園）。

新北平溪因強震發生巨石坍方。（圖／翻攝畫面）

對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，該起地震釋放能量，等同於16顆原子彈，震央位於沖繩海槽、龜山島東南側。郭鎧紋指出，27日深夜的地震震央位在沖繩海槽、龜山島東南側，主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，這起地震與今年0827規模6的機制相似。

台北象山鏡頭君因地震劇烈搖晃。（圖／翻攝畫面）

郭鎧紋說明，宜蘭外海這塊過去地震有2種類型，一種比較深、一種比較淺，比較深的就是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的「隱沒帶」活動，比較淺的則是「沖繩海槽擴張」導致，兩者都有規模7以上地震的潛力。郭鎧紋提到，這起地震因為深度較深，因此最大震度只有4級，至於雙北搖晃明顯則是因為盆地效應，住在高樓的民眾體感可能不只4級。

