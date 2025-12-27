7.0強震撼全台！消防署曝各地災情 宜蘭曾3465戶斷電、桃機天花板掉落
生活中心／黃韻璇報導
昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。根據消防署報告，這起地震全台出現零星災情，宜蘭南澳地區一度跳電，影響周邊3465戶停電，已於23時15分全數復電。桃園機場二航廈候機室則有輕鋼架天花板部分掉落，所幸無人傷亡。
◆消防署報告如下：
一、發震時間：2025/12/27 23:05:55
二、位置：宜蘭縣政府東方32.3公里，位於臺灣東部海域
三、地震深度：72.8公里
四、芮氏規模：7.0
五、各地最大震度：
宜蘭縣地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 4級
臺北市地區最大震度 4級
基隆市地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新竹縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
新竹市地區最大震度 4級
苗栗縣地區最大震度 4級
彰化縣地區最大震度 4級
雲林縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 4級
嘉義市地區最大震度 4級
臺南市地區最大震度 4級
六、國家地震工程研究中心損失評估系統(簡稱TELES )：
需警戒的村里數 39
預估傷亡人數 0 ( 0 - 30)
七、交通部：
(一)高鐵正常運行。
(二)台鐵列車正常運行。
(三)北捷、桃捷、中捷、高捷正常運行。
(四)高速公路及省道均無災情。
(五)「坪林行控中心」：國道5號全線正常通車。
八、經濟部能源署：公用氣體、油料管線、輸電線路正常，無接獲災情。
九、「台灣電力公司」：各水力、火力、核能電廠均正常運轉，宜蘭南澳地區23:05停電於23:15復電。
十、「自來水公司」：無接獲停水通知，正常運作。
十一、「中華電信」：無接獲停話通知，通話正常運作。
十二、「水庫及相關水利設施」(經濟部水利署)：無災情。
十三、「科學園區」：竹科、中科及南科均無災情。
十四、「農業部林保署」：經查新竹泰崗溪堰塞湖及花蓮馬太鞍溪堰塞湖，均無異常。
十五、桃園機場二航廈候機室輕鋼架天花板部分掉落，無傷亡。
十六、各縣市消防局災情統計如下
(一)臺北市：2件瓦斯漏氣、2件電梯受困、2件屋內受困，均處理完畢。
(二)新北市：3件電梯受困，2件處理完畢，1件處理中。
(三)桃園市：1件電梯受困，處理完畢。
更多三立新聞網報導
7.0強震撼全台！台北市爆多起零星災情：2起電梯受困、3建物輕微受損
7.0強震當天才PO這文！「7小時後全台狂搖」他急道歉 網看傻：預言家
7.0強震後「往竹科路上塞爆了」！網看畫面驚嘆：謝謝各位台積超人
規模7.0強震「半個台灣震度都4級」！宜蘭靠近震央也4級？專家曝原因
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 15
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 8 小時前 ・ 16
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 14
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 1
1227宜蘭地震不斷更新
[NOWnews今日新聞]據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）日晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震。《NOWNE...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 1
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
今晨1縣市低溫不到10℃！跨年天氣曝 下週「2026首波冷氣團」恐報到
中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
深夜猛震全台狂搖！規模7強震直擊宜蘭 雙北4級有感、北捷緊急降速
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中央氣象署指出，今（27）日晚間23時05分，台灣東北部發生芮氏規模7的強烈地震，震央位於宜蘭一帶，全台多地明顯有感。台北...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
今冷氣團減弱、2地區炸雨！下波冷空氣這天到 挑戰「強烈大陸冷氣團」
今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有短暫雨，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今日北部地區亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
大陸冷氣團發威！宜蘭太平山降冰霰 新竹新達山成雪白國度
受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山及新竹新達山地區近日出現罕見的冰霰與降雪景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在26日清晨氣溫驟降至攝氏1度，雖未達降雪條件，但在清晨六點半左右因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。同時，位於台中與新竹交界的新達山也在25日深夜降下皚皚白雪，積雪厚度達四公分，讓遊客驚喜連連。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
又濕又冷！4縣市大雨特報 持續時間曝光
即時中心／潘柏廷報導受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，而中央氣象署今（26）日上午10時10分針對基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間將從今日上午至明（27）日。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
跨年、元旦天氣出爐！專家示警：寒流級冷氣團恐來襲
生活中心／張予柔報導隨著2025年即將結束，不少民眾關心跨年跟元旦假期的天氣，是否適合出門迎接2026年。氣象專家提醒，跨年夜天氣恐怕不太給力，受東北季風增強影響，北部及東北部將轉為濕涼型態，降雨機率明顯提高，清晨與夜晚氣溫偏低，想要在戶外倒數或迎接新年第一道曙光，恐怕得先做好心理準備。民視 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
2026首波寒流這天殺到！「北台轉雨」時間出爐 專家揭元旦曙光機率
全台民眾期待跨年夜歡慶活動，中央氣象署表示，跨年日（31日）當天受東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣象專家也表示，跨年當天東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。即不一定能看到元旦曙光。1月1日另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，由於各國模式模擬歧異大、且持續調整，是否為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
跨年變天警報！急轉濕冷「元旦曙光難現」 下周寒流冷空氣接力
氣象專家林得恩提醒，下周跨年夜受東北季風增強影響，北台灣降雨機率上升，東半部因雲量較多，元旦想欣賞曙光的機率偏低。此外，元旦過後將有一波恐達寒流等級的冷空氣南下強襲。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
冷氣團發威！全台低溫排行「這地區」只剩7.4度 雨勢一路下到跨年
真的有夠冷！今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及台灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今日清晨冷氣團達到最強時刻，且全台最低溫在馬祖南竿（連江縣）僅7.4度。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 6