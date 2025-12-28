7.0強震撼礁溪！ 飯店大廳落地窗震到碎裂

這起規模7的強震，宜蘭礁溪也發生零星災情，山泉大飯店落地窗玻璃碎裂，僅剩部分還在窗框上，但也搖搖欲墜，就怕還有掉落風險，飯店人員拉起封鎖線保護。不過在釣蝦場內，儘管水池劇烈晃動，但釣客們還是很淡定，繼續有說有笑，業者說，因為民眾已經「習慣」地震了，還好沒有發生任何狀況，一切平安！

就怕落地窗還有掉落風險，飯店人員拉起封鎖線。（圖／TVBS）

這起規模7的強震讓宜蘭礁溪山泉飯店的員工度過了一個忙碌的夜晚。飯店一樓大廳的落地窗玻璃因劇烈震動而碎裂，一半的玻璃消失，另一半已變成散落在地板上的碎片。員工們迅速採取行動，搬出桌子和紅龍柱擺在騎樓，並拉起封鎖線以防止民眾靠近，因為仍有玻璃可能掉落的風險。雖然事後的修復工作令人頭痛，但所幸沒有人在此次事件中受傷。

令人意外的是，這場天搖地動震破了玻璃，卻無法動搖釣客們想釣蝦的決心。在當地釣蝦場，即使水池明顯晃動，蝦池旁和餐桌旁的民眾依然無動於衷，繼續有說有笑地釣蝦。

釣蝦場業者表示，客人們表現得老神在在是因為已經很習慣地震了，釣客們依然專注地釣蝦。雖然地震讓水池的水晃來晃去，但幸好沒有晃出來。業者強調，他們最擔心的是客人受到驚嚇，始終以客人安全為主要考量，所幸最終沒有出現任何狀況，一切平安。

然而，當時在火車上的旅客經歷了完全不同的感受。有旅客表示火車瘋狂剎車，晃動劇烈，讓他們感覺自己與死神距離非常接近。台鐵報告指出，地震發生時，礁溪到蘇澳新路段有4列車一度停駛，影響了275名乘客。此外，鳳林到蘇澳新、礁溪到七堵到竹南、香山到通霄、香山到三義以及花壇到岡山等路段，台鐵按照4級地震標準辦理相關作業，包括巡查路線及電車線，以確保旅客安全。

