7.0強震撼科技園區！台積電竹科少數廠達疏散標準 「以人員安全為最優先」

今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里。台積電（2330）表示，已初步清查各廠區，少數竹科廠區達疏散標準，各廠區工作安全系統運作正常。

深夜大地震，台積電（2330）表示，已初步清查各廠區，少數竹科廠區達疏散標準。（圖／翻攝Google Maps）

台積電指出，在初步清查各廠區後，有少數竹科廠區達疏散標準，公司依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點中，以人員安全為最優先，各廠區工作安全系統運作正常。

竹科管理局初步回應，竹科所轄園區水電正常，生醫園區生技大樓及第三生技大樓電梯故障，已經聯絡維修廠商。宜蘭園區、龍潭園區有疏散人員，經清查暫無災情。

南科管理局指出，深夜地震震央位於台灣東部海域，南部地區測得震度嘉義太保3級、善化3級、路竹2級、楠梓2級、屏東2級。地震儀測值：台南園區11.0Gal（3級）、高雄園區4.1Gal（2級），各園區廠商及工程皆無影響。

