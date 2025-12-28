7.0強震新北平溪驚傳土石坍方 台106線雙向封閉搶修中

平溪台106線72.3公里處，疑似受到地震影響，土石鬆動坍方。（圖／翻攝臉書／新北市平溪區公所）

昨（27）日深夜宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台有感搖晃，而新北市平溪區也傳出疑似因地震與連日降雨導致土石鬆動的坍方災情。今（28）日凌晨1時47分，台106線72.3公里處發生大規模土石坍方，巨石掉落道路，導致雙向交通全面中斷，所幸無人傷亡。

平溪區約72K路段有巨大落石。（圖／翻攝臉書／新北市平溪區公所）

新北市瑞芳警分局獲報後，立即派員前往現場警戒，拉起封鎖線並設立管制點，對該路段實施交通管制。坍方位置影響台106線70公里處（平溪端）及74.5公里處（瑞芳端），目前均無法通行，封閉範圍廣泛。

據了解，坍方現場位於山坡地段，受強震及近日降雨影響，土石明顯鬆動。幸好事發當下無車輛經過，未造成人員傷亡。

平溪區公所委外廠商於今日清晨4時15分抵達現場勘查，發現坍落巨石體積龐大，一般機具難以處理，於6時25分緊急增派大型機具進場，展開清理作業。至今仍在搶修中，相關單位呼籲用路人配合交通管制，暫勿前往該路段。

