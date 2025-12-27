社會中心／綜合報導

北部深夜天搖地晃！今（27）日23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭外海，地震深度72.8公里，北北基、桃園到中部多縣市明顯有感，不少民眾直呼「整棟在晃」、「以為要站不住」，震感持續數秒。桃園機場二航廈也傳出災情，天花板大片崩落，候機室內一片狼藉，旅客驚魂未定、紛紛拿出手機記錄這一刻。





規模7.0強震猛晃北台灣！桃機二航廈「天花板崩塌」畫面曝光

7.0強震晃北台灣！桃機二航廈「天花板崩塌」畫面曝。（圖／翻攝畫面）





從畫面可見，桃機二航廈室內走廊與候機區天花板明顯受損，多塊輕鋼架與吸音板被震落，金屬支架扭曲下垂，有的甚至斜掛在半空中，裸露出上方管線與結構。地面散落著破裂的天花板板材、鋁條與碎片，零星堆疊在走道與窗邊，部分碎屑直接落在行走動線上。

而候機區大片落地窗仍完整，但窗內外反射出聚集的人群，不少旅客站在原地觀望，有人拉著行李停下腳步，有人舉起手機拍攝受損情況。藍色候機座椅整齊排列，與上方崩塌的天花形成強烈對比，顯得格外突兀。航廈工作人員趕到現場，一邊通話、一邊查看環境，神情嚴肅，氣氛緊繃。





