7.0強震有感 議員搭電梯：出現人生跑馬燈

▲27日晚間11時05分台灣東部海域發生規模7.0地震，全台有感。桃園市議員許家睿搭電梯遇強震，拍下劇烈搖晃畫面，直呼差點嚇壞，影片引發網友熱議。(圖／議員許家睿授權)

[NOWnews今日新聞] 今（27）日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，最大震度4級出現在雙北、桃園、新竹市以及宜蘭蘇澳，其餘包含台中市、南投市等地，測得震度3級，全台有感。

地震發生當下，桃園市議員許家睿正在搭乘電梯，也第一時間在社群平台「脆」發文報平安，並隨手錄下驚險瞬間。影片中可見，電梯行經七樓時突然劇烈搖晃，震動明顯，電梯發出劇烈的聲響，讓他驚呼「瞬間覺得電梯快解體」、「真的快嚇死」、「人生跑馬燈都出現了」。

影片曝光後，引發網友熱議，有人直呼「音效根本災難等級」，也有網友分享自身經驗表示，「一開始只是上下震，後來左右搖晃很久，真的有夠恐怖」，震撼感受隔著螢幕都能感受到。

