7.0強震李玉璽秒護許允樂！網讚翻：超man 住家14樓慘況曝光

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台灣東部海域昨（27日）晚間11時5分發生規模7.0強震，強大威力全台有感，新婚夫妻李玉璽與許允樂當時正在14樓家中客廳看電視，地震發生當下，李玉璽立刻將許允樂擁入懷中，此舉也引發網友大讚「太暖！」、「超man」。

台灣東部海域昨（27日）晚間11時5分發生規模7.0強震，李玉璽立刻將許允樂擁入懷中獲得網友大讚。（圖／許允樂 IG）

許允樂在IG限動驚嚇表示：「搖好大好久，心臟超痛那種，希望大家平安。」並透露兩人在14樓客廳看電視到一半，突然遇到地震，不僅14樓住家地面被水晶擺飾砸出一個洞，連15樓辦公室的監視器螢幕也掉落到地面，事發1個多小時她仍然感到頭暈想吐。

許允樂在IG限動驚嚇表示：「搖好大好久，心臟超痛那種，希望大家平安。」（圖／許允樂 IG）

許允樂接著分享，幸好家中3隻貓咪都沒事，並呼籲養貓的朋友要留意寵物安全。而網友們也注意到，李玉璽在地震第一時間便將許允樂拉進懷中保護，此舉也獲得大讚：「太暖！」、「超man」。

