7.0強震深夜來襲 阿嬤淡定「還在數錢」旁人心急如焚

這場深夜裡的大地震可說嚇到不少人，社群平台上有網友透露，她第一次碰上這麼大的上下震，不過就在她要逃出屋外時，卻發現她的阿嬤還坐在床上，要帶阿嬤出去時，阿嬤還淡定地在牆邊數鈔票，看得網友心急如焚。另外還有網友的阿嬤，地震當下躺在電動床上，被看護挺身用枕頭和棉被保護，還反過來安撫看護情緒，展現人性的光明面。

網友說：「地震了妳還拿錢，妳先出去，等一下搞不好會有餘震。」深夜裡地震來襲，網友當下想逃離室內，卻沒想到阿嬤泰然自若，靠在牆邊一張一張數鈔票，看得她心急如焚。

網友說：「好好好...不用帶那麼多(錢)，我那邊有錢，我們到外面休息一下。」台灣東部外海深夜發生規模7.0地震，全台都有感，這名網友在Threads透露，當時她彈起來打開家門，轉頭卻發現阿嬤還坐在床上，想把她帶出房間，結果她開始拿錢。所幸這位「超淡定阿嬤」，最後還是跟著網友走出屋外，網友心上大石頭才終於落地。

同樣是阿嬤，另一位網友的阿嬤，地震當下就躺在家中電動床上，看護瞬間跳出被窩，抄起枕頭和棉被，守護阿嬤。(啊)，看護忍不住大聲尖叫，結果反而被床上的阿嬤安撫。

看護VS.阿嬤說：「免驚啦，(不要動，不要動)。」阿嬤先是一句免驚，過沒多久又拍了拍看護，兩人有驚無險地度過地震。網友公開畫面的同時，也感謝看護保護阿嬤。天災當前，長者們冷靜的態度讓觀者會心一笑，也讓人見識人性光輝。

