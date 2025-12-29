7.0強震深夜搖醒全台 專家點名建築震後三大檢查重點

12月27日深夜11時許發生有感地震，全台一陣猛烈搖晃。根據中央氣象署監測資料，這起地震芮氏規模達7.0，全台多達15縣市測得震度4級以上，驚醒不少剛入睡的民眾。專家提醒，地震當下應就近趴下、尋找掩護，避免靠近紅磚牆，以防倒塌受傷；但比起瞬間的搖晃，震後建築物可能出現的「隱形內傷」，才是更不容忽視的潛在風險。

建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，許多建築在地震過後外觀看似無損，實際上結構內部可能已受損，民眾應掌握「震後健檢三步驟」，為住家進行初步檢視。第一步是觀察整棟大樓外觀，走出戶外查看大柱、大梁、外牆是否出現新增的45度斜裂縫、傾斜或沉陷情形，並留意門窗是否因擠壓變形，同時可向鄰居了解是否有損害狀況。

第二步則是從低樓層「軟腳區」查起。戴雲發強調，地震對建築的破壞往往集中在一、二樓，民眾應檢查騎樓、公設大廳、樓梯間、地下室及地下停車場，留意大樑、大柱是否出現45度斜裂縫、鋼筋外露或混凝土剝落等警訊。

第三步為住家內部檢查，重點放在支撐結構的梁柱與剪力牆。戴雲發說，若梁柱或厚度超過25公分的剪力牆出現斜向裂縫，代表結構已受地震影響，未來若再遇強震恐有安全疑慮，應盡速委請專業結構技師進行勘驗，評估補強或重建必要性。

戴雲發也提醒，台灣位處地震帶與颱風帶，居住安全不能只在震後補救，更應從建築興建階段就把關。他指出，現行耐震設計規範已相當完整，結構專業也日趨成熟，真正的關鍵在於施工品質是否確實落實，這在缺工時代尤其令人憂心。

他表示，建築安全履歷協會長期推動系統化、工業化施工方式，透過鋼筋加工配件化、綁紮標準化，降低工地現場氣候與人為因素影響，並讓施工品質透明化呈現。戴雲發強調，唯有在興建階段就落實嚴謹工法與施工品質管理，才能讓民眾真正住得安心，降低地震帶來的恐慌風險。

