7.0強震深夜狂搖！楊繡惠直擊棚內驚魂 消防署示警：睡覺遇地震別做1事

27日深夜突如其來的強烈地震，讓不少民眾從睡夢中驚醒，就連正在錄製節目的藝人楊繡惠，也親身感受到劇烈搖晃。根據氣象署資料，晚間11時05分宜蘭縣外海發生芮氏規模7.0強震，震感明顯。對此，消防署也緊急透過臉書提醒，若地震發生在睡覺時，千萬別急著下床或衝出房間，正確應變才能降低受傷風險。

楊繡惠在臉書分享當下驚魂一刻，透露自己深夜正在錄製節目時，突遇強震來襲，錄影棚內燈飾明顯劇烈搖晃，現場一度被迫中斷錄影。她在貼文中寫道：「第一次錄影錄到地震，而且很震，錄影中斷」，並表示自己已收工返家、洗澡休息，「希望大家都平安」。

對此，消防署也透過臉書緊急提醒，若地震發生在睡覺時，千萬不要急著下床或衝出房間，錯誤行為反而容易造成受傷。

消防署指出，地震第一時間應先留在床上，用棉被或枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷；若床邊有窗戶、鏡子或大型家具，應盡量翻身避開，以降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。

此外，平時就應在床邊準備好鞋子與手電筒，待主要搖晃停止後再下床檢查環境，留意是否有瓦斯外洩、電線掉落等情況，並保持冷靜，防範後續餘震造成二次傷害。

消防署也再次強調，防災不能臨時抱佛腳，呼籲民眾平時就要檢查家中是否備妥緊急避難包、家具是否固定，以及家人是否清楚地震發生時的正確應變方式，才能在關鍵時刻守住安全防線。

