7.0強震深夜襲台！專家坦言「好險震源夠深」：否則不只4級

27日深夜7.0強震僅次921與0403，專家稱震源深度夠深否則災情恐更大，呼籲一週內防規模6餘震。 圖：國家災害防救科技中心／提供

[Newtalk新聞] 27日深夜地牛翻身，全台民眾在睡夢中被猛烈搖晃驚醒。這起發生在東部海域的規模7.0強震，威力僅次於921大地震及今年0403花蓮地震。地震專家郭鎧紋直言，所幸震源深度夠深，否則台灣本島震度絕對不只4級，堪稱「萬幸」；氣象署也示警，未來一週恐有規模5.5至6餘震，民眾務必提高警覺。

針對地質成因，郭鎧紋分析，震央位於龜山島外海的沖繩海槽，屬於菲律賓海板塊向北隱沒至歐亞大陸板塊的深層活動。他指出，宜蘭外海地震分淺層的「海槽擴張」與深層的「板塊隱沒」，兩者都有爆發規模7以上的潛力；此次幸運屬於深層地震，雖規模大但地表震度僅達4級。地震測報中心科長陳達毅表示，正因震源深，震波傳遞範圍極大，台中以北普遍達4級，南部亦有2至3級。

廣告 廣告

除台灣本島外，日本氣象廳資訊顯示，沖繩縣石垣島、竹富町黑島及與那國島均測得3級震度，雖可能引發輕微海面變動，但無致災疑慮。陳達毅強調，這是繼1999年921規模7.3強震及今年0403花蓮規模7.1地震後，罕見的規模7以上強震，後續餘震主要影響北部，民眾應做好防災準備。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

7.0強震致土石鬆動！ 新北平溪台106線巨石坍方道路雙向封閉

地震後巡查校園水管爆裂 五股德音國小林姓工友倒臥廁所不治