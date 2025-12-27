7.0強震深夜襲台！新北市府開設應變中心

▲12月27日晚間11時05分，台灣東北部海域發生芮氏規模7.0地震。（圖／擷取自宜蘭縣政府臉書）

[NOWnews今日新聞] 台灣東北部海域今（27）日晚上11點05分發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度4級，市府火速開設災害應變中心，目前已啟動災情通報，持續監控各區災情。各區公所已啟動巡查機制，110及119亦同步啟動巡查作業。

稍早，侯友宜也在臉書發文提醒市民，請留意餘震發生的可能。地震來臨時，自我保護三步驟，請以「趴下、掩護、穩住」，躲在桌下或牆角，形成防護，保護頭頸。而宜蘭縣政府緊急在臉書發文提醒，部分地區出現明顯搖晃情形，災情目前尚在查證中，請鄉親保持冷靜、勿驚慌。

廣告 廣告

縣府提醒，強震過後，務必留意後續餘震，避免進入可能有危險的建築物。若發現房屋結構受損、瓦斯外洩、電線掉落等狀況，請立即遠離。如有人員受傷或重大災情，請立即撥打119通報，以利救援單位即時處置。已責成相關單位加強巡查與應變，後續如有最新消息，將第一時間對外說明。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／7.0強震北市震度4級！119受理2件民眾受困通報

7.0強震撼動北台灣！蔣萬安提醒：注意自身安全當心餘震

京華城案交保後首助選！柯文哲感謝黃國昌承擔：讓民眾黨走得更遠