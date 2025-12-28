7.0強震狂搖！看護第一時間拿枕頭護阿嬤 感人畫面暖哭網友

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

宜蘭外海昨（27）日發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感。有網友在 Threads 上分享，強震發生時，家中的看護馬上拿枕頭護住阿嬤的頭，讓她看了非常感動，畫面曝光後引起網友熱議。

一名網友在Threads發布一段影片，畫面中可見地震當時室內劇烈搖晃，原先躺在一旁的看護見狀後，立刻起身拿枕頭護住阿嬤的頭，接著豪不猶豫地用身體護住阿嬤，等到地震結束後才起身，網友分享這段畫面，並感動寫下：「發生地震我們家看護，再度拿枕頭去保護阿嬤，謝謝妳。」

影片曝光後，不少網友看了都感動表示：「好盡責的看護」、「這看護要好好愛惜，因為她第一個守護的是你的家人」、「我相信看護妹妹會更愛阿嬤～你們也要更疼愛妹妹喔～」、「明明他自己也很害怕，但是第一時間還是想著先去保護阿嬤」、「明明自己嚇死，還要保護阿嬤，我會感動死，好好珍惜這位可愛的看護」。

不過也有網友指出，看了阿嬤與看護的互動後，發現阿嬤有伸手拍拍受到驚嚇的看護，指出兩人的互動很有愛，「阿嬤很可愛，還安撫看護說：（免驚）」、「突然好想我家之前的護工，也是如此貼心守護照顧」、「看護嚇到哭哭了嗎？阿嬤好好一直安慰她」、「阿嬤比看護還要不怕，麥驚啦 還抱著看護的頭」。



