7.0強震狂晃！許允樂在14樓嚇到心臟痛 李玉璽護妻舉動被讚爆

宜蘭27日晚間11點5分發生規模7.0強震，北台灣震度至少4級，劇烈搖晃嚇壞不少人。女星許允樂近期剛宣布和李玉璽婚訊，她嚇得在社群平台直呼：「搖好大！心臟超痛！」還曝光家中監視器，李玉璽第一時間護妻舉動也引來網上一片稱讚。

27日台灣發生7.0強震，李玉璽第一時間護妻舉動被讚爆。（圖／翻攝IG byleway ）

在強震發生後，李玉璽先是在Instagram上發出黑底白字限時動態寫下：「也太大！希望大家平安。」老婆許允樂轉發該則動態，嚇得表示被搖到心臟相當不舒服，接著曝光一段14樓家中監視器畫面，可以看到畫面中，原本兩人正在客廳沙發上看電視，突然感受一陣晃動，李玉璽一把護住老婆的頭部，許允樂則是嚇得抱緊老公，讓網友大讚李玉璽「太man！」

許允樂被嚇得直呼頭暈想吐。（圖／翻攝IG byleway ）

許允樂事後也心有餘悸的表示，地震已經過了一個多小時，還是覺得頭暈想吐，更曝光家中跟工作室的災情，不僅家中地板被水晶砸破一個洞，工作室的電腦螢幕整個掉落，出現相當明顯的裂痕，好在人平安。

許允樂和李玉璽近期宣布結婚喜訊，小倆口婚後相當甜蜜。（圖／翻攝IG byleway ）

