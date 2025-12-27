7.0強震當天才PO這文！「7小時後全台狂搖」他急道歉 網看傻：預言家

生活中心／黃韻璇報導

27日23時05分發生芮氏規模7.0地震，全台多個縣市有感。（圖／氣象署）

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。有網友在地震當天下午才PO文玩梗，表示「地牛剛直接一個大跳，把全台灣氣氛拉到最高」，不料幾小時後就真的發生強震，讓他緊急留言道歉，網友也傻眼喊「有預言家」。

網友PO文7小時後全台狂搖。（圖／翻攝自Threads）

27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多個縣市都有強烈震感。

包含宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市在內，最大震度都是4級；高雄市、屏東縣最大震度3級；外島連江縣、澎湖縣最大震度2級，金門縣則是1級。

然而此前，27日下午4點多，有網友玩時事梗，在Threads發文「地震我們不說地牛翻身，我們說地牛剛直接一個大跳，把全台灣氣氛拉到最高」，不料27日深夜就發生7.0強震，讓原PO緊急出面留言「對不起...我沒想到」，並狂喊「對不起對不起對不起」。

網友也紛紛直言，「狼人先刀你」、「版主在玩梗的好笑程度：100%，版主突然被跳預言家還瘋狂道歉的好笑程度：10000000%」、「這預言家太猛了女巫今晚先毒這個」、「第一眼：又是大跳梗，再看一眼：是發文是8小時前還有預言家」、「你變預言家了」、「原本以為是地震發生後才發的…結果是在8小時前」。

針對這起地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，本次大地震是今（2025）年第一起的規模7，上次是去（2024）年0403花蓮地震，他分析，截至這次7.0地震之前，台灣已有632天沒發生規模6.5以上地震，本次地震之後，強震周期需要重新計算。至於7.0的地震威力，郭鎧紋指出，規模7相當於16顆原子彈。郭鎧紋指出，是菲律賓海板塊向西北隱沒到歐亞大陸板塊造成、震央比較深。他也提醒，這次7.0大地震後，未來一週該地區可能還有餘震，預估規模是5.5到6。

