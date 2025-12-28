7.0強震竹科現車潮 網淚喊：辛苦護國神山的各位！

生活中心／李筱舲報導



昨（27）日深夜11時05分，宜蘭近海發生芮氏規模7.0強震，震源深度達72.8公里，全台各地感受到強烈搖晃。地震發生後，儘管時間已是深夜，新竹科學園區（竹科）周邊道路卻出現塞車紅爆景象，大批工程師第一時間回防廠區，有網友在社群分享路況截圖畫面並感嘆道：「台灣的護國神山是工程師們守護出來的⋯」。









27日晚間11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度72.8公里、為深層地震。（圖／氣象署提供）

27日晚間11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度72.8公里、為深層地震，此次地震，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里，最大震度為4級，除了宜蘭縣，北部、中部等多個縣市都有強烈震感。地震停止後，有網友在Threads上分享即時路況照片，發現竹科多處路段在深夜時分出現車流。對此，許多工程師留言表示：「什麼明天！當地震停下來的時候！就是出門進公司的時候。」、「不是明天，是現在大家就在回廠的路上了…」。不少網友也留言向這些致敬這些「On-call工程師」：「身為台積電股東，感謝各位勇者的付出」、「天啊！我真的覺得工程師很偉大」、「致敬各位台積電工程師！護國神山台積電一路長紅」、「感謝各位棟樑們」、「辛苦護國神山的各位了」。

7.0強震後「竹科深夜現加班車潮」 網看即時路況淚喊：辛苦護國神山的各位！

地震停止後，有網友在Threads上分享即時路況照片，發現竹科多處路段在深夜時分出現車流。（圖／翻攝自 Threads）

針對地震影響，台積電於今（28）日凌晨正式說明，已依據緊急應變程序（ERP）在第一時間疏散竹科廠區執行人員至安全地帶。台積電強調，廠區內的水電、安全系統及防震監控設備均運作正常，並無火警或重大受災報告。雖然精密機台設有自動保護機制，但考量到半導體製程極度嚴謹，各廠區正進行詳細巡檢與設備校正，後續將進一步評估地震是否造成零星的晶圓損耗。





