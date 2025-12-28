7.0強震統神嚇壞！遊戲打到一半喊：921喔

強震來襲，正在進行直播的公眾人物首當其衝，真實反應全被鏡頭記錄下來。（圖／翻攝自統神IG）





強震來襲，正在進行直播的公眾人物首當其衝，真實反應全被鏡頭記錄下來。啦啦隊女神李皓禎在直播時遭遇劇烈搖晃，第一時間嚇得躲入桌底，事後更因驚嚇過度而落淚；知名遊戲實況主「統神」則是在遊戲激戰中遇上地震，一邊大喊「太誇張」，一邊在搖晃中堅持完成遊戲。

李皓禎在直播過程中突遇強震，她先是驚恐地瞪大雙眼、坐直身體，隨後立即抓著手機躲進桌子底下尋求掩護。躲避期間，她神情驚恐、不時查看四周環境，顯得不知所措。即便地震結束，李皓禎仍心有餘悸，因為一直感覺有餘震而在鏡頭前落淚，讓粉絲相當心疼。

另一方面，實況主統神（張嘉航）在玩遊戲時也感受到強烈搖晃。他當場大喊：「地震、地震！很晃啊，怎麼提醒那麼慢啊？」隨著搖晃加劇，連電腦螢幕都跟著劇烈震動，統神忍不住驚呼：「太誇張了啦螢幕！921喔？」儘管場面混亂，統神在「恐懼」與「遊戲」之間掙扎後，最終仍選擇一邊護著螢幕、一邊在害怕中將遊戲打完。

這場地震讓不少直播主與觀眾受到驚嚇，但也再次提醒大眾，面對突發天災，唯有冷靜應對並迅速尋求掩護，才是確保安全的上策。



