7.0強震衝擊 台積加速盤點財損

台積電第4季營收上看兆元，全年則預期有35％的營收成長，不過在今年尾聲卻不平靜，繼1月的嘉義強震認列53億元損失，宜蘭27日再發生規模7.0強震，台積電竹科有部分廠區達到疏散標準，供應鏈人士指出，震後有破片、調校設備在所難免，適逢年底結帳恐需加速盤點，而法人也聚焦台積電在明年1月15日舉行法說會，預期資本支出、2奈米擴產進度、認列的財損以及毛利率是否能站穩57至60％。

針對此次地震影響，台積電表示，工安系統運作正常，少數廠區曾進行預防性疏散，目前已全數回歸崗位。然而，供應鏈人士表示，震度4級雖未達結構性損壞門檻，但極紫外光（EUV）等精密曝光機台極為敏感，震動發生時會自動觸發保護性停機。

「正在產線上的高價晶圓（WIP）難免會出現報廢或需重新檢驗。」該人士表示，南科3奈米與5奈米廠區因單位價值高，任何良率的微幅波動都將反映在第4季的營業成本；在地震發生後，新竹的經國大橋、慈安路也再次出現塞車「紅爆」路況，展現台積電工程師恢復產能的韌性。

回顧今年1月21日嘉義地震，當時南科震度達5弱，台積電最終認列約53億元財損，由於此次地震震度較低，財損金額應會低於去年4月的嘉義地震以及年初地震的損失。

雖然在年底盤點、結算前遭逢地震，但市場及法人仍關注明年1月15日舉行的第4季法說會，美系外資認為，地震仍屬1次性的非營利因素，各界更在意明年的成長動能。

彙整法人圈看法，首先是目前傳出蘋果、輝達已經確定2奈米製程的產能，期盼法說會上可以釋出更明確的量產時間以及下一代A16製程的進度；其次是明年的資本支出，市場預期將維持高檔，關注是否超出400億美元，或者小幅上修。

第3點則是聚焦海外廠的折舊以及零星的認列財損是否影響毛利率目標，最後則是CoWoS的先進封裝產能是否如過去所說到年底就會緩解，也期盼台積電能再次扮演台股的定海神針再創指數高峰。