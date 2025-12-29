7.0強震衝擊，台積電財損嚴重？業界預估「驚人金額」：產線高價晶圓難免報廢

宜蘭27日晚間發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），北部地區感受強烈搖晃，新竹科學園區達4級震度，多數半導體業晶圓廠皆進行人員疏散，台積電產線也因此受到影響。外界也在預估此次地震衝擊下，台積電的財損狀況，初估規模會比去年0403大地震與今年初嘉義地震53億元低一點。台積電即將在明年1月15日召開法說會，除了說明地震財損，有望公開財報財測及最新製程狀況。​

繼1月的嘉義強震，台積電認列53億元損失，日前宜蘭再發生規模7.0強震，台積電竹科有部分廠區達到疏散標準，供應鏈人士指出，震後有破片、調校設備在所難免，適逢年底結帳恐需加速盤點，而法人也聚焦台積電在明年1月15日舉行法說會，預期資本支出、2奈米擴產進度、認列的財損以及毛利率是否能站穩57至60％。

針對此次地震影響，台積電表示，工安系統運作正常，少數廠區曾進行預防性疏散，目前已全數回歸崗位。然而，供應鏈人士表示，震度4級雖未達結構性損壞門檻，但極紫外光（EUV）等精密曝光機台極為敏感，震動發生時會自動觸發保護性停機。

供應鏈人士表示，正在產線上的高價晶圓（WIP）難免會出現報廢或需重新檢驗，南科3奈米與5奈米廠區因單位價值高，任何良率的微幅波動都將反映在第4季的營業成本；在地震發生後，新竹的經國大橋、慈安路也再次出現塞車「紅爆」路況，展現台積電工程師恢復產能的韌性。

