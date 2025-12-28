7.0強震襲台 餘震僅4起較0403少

台灣27日發生規模7.0大地震，北市雙連街上一棟住宅大樓外牆磁磚剝落，現場趕緊拉起封鎖線，以防意外發生。（趙雙傑攝）

台灣東部海域27日晚間11時許發生規模7.0強震，對比0403花蓮地震後的餘震不斷，至昨日中午僅4起餘震。氣象署解釋，0403花蓮地震屬斷層帶地震，通常餘震頻繁；1227地震是隱沒帶地震，加上深度逾72公里，餘震相對較少，但仍提醒未來1周留意規模5.5至6餘震。

台灣東部海域27日晚間11時05分發生芮氏規模7.0地震，深度72.8公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、台東、嘉義、台南最大震度4級，氣象署針對22縣市發布國家級警報，這也是繼921及0403地震以來，第3起達到規模7的地震。

氣象署統計，截至昨日中午止共4起餘震，較0403花蓮地震少很多。地震中心主任吳健富解釋，0403花蓮地震是活動斷層造成，屬斷層帶地震，尤其深度比較淺，餘震較多；1227地震是菲律賓海板塊向北隱沒造成，屬隱沒帶地震且深度較深，通常這類型地震餘震較少。

新北市消防局統計，震後至28日晚間6時共傳出11件災情，所幸無人員傷亡，但五股區德音國小卻傳出62歲資深工友林清南返校巡視水管破裂情形，疑在關閉水閥時失足後仰墜地，頭部重創身亡的意外。

德音國小校長李財福表示，林清南在校服務超過30年，長年視校如家，當晚未經徵調自發返校搶修卻發生憾事，校方已全力爭取最高額度因公撫卹，並陪伴家屬度過難關。

據了解，林男是德音義警分隊創隊成員，協勤近20年，長年照顧91歲母親，義警同仁聞訊都相當不捨。

宜蘭縣南澳鄉台9線116.1公里處，發生落石砸中車頭，所幸開車由宜蘭縣東澳往南澳方向行駛的47歲李姓女駕駛平安無事，警方提醒，受地震及山區天候不穩定影響，用路人行經蘇花路廊等山區路段務必提高警覺。

有學生在社群平台Threads上貼出影片，指陽明交大工程三館資工系計中教室，因地震後發生自來水管爆管漏水，大量自來水從天花板傾瀉而下，一時之間多台電腦全泡湯。陽明交大28日回應，經校安中心通報，27日晚間緊急處置後漏水已停，後續會再檢查修復，校內只有該處因地震造成災情，其他校園及校舍都未受影響。