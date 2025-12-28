7.0強震議員搭電梯劇烈搖晃 驚悚直呼：快解體

此次地震全台有感，桃園市議員許家睿也親身經歷了一場驚魂記。（圖／翻攝自許家睿Threads）





此次地震全台有感，桃園市議員許家睿也親身經歷了一場驚魂記。他隨後在社群平台上分享了一段在電梯內拍攝的影片，畫面中可見地震發生當下，電梯車廂劇烈上下搖晃，恐怖的震動讓他不禁直呼「真的快嚇死」，甚至坦言在生死關頭，腦海中連「人生跑馬燈」都出現了。



回顧事發當時，許家睿正獨自搭乘電梯，當電梯行經七樓時，突如其來的強烈震波襲來。車廂隨即陷入劇烈震盪，搖晃程度相當明顯，且伴隨著陣陣巨大的金屬撞擊聲響，處於密閉空間內的壓迫感與恐懼感瞬間倍增。

廣告 廣告

在 Threads 查看



針對這段驚險過程，許家睿事後受訪時表示：「第一時間我並沒有意識到是地震，直到手機與手錶的國家級警報同步狂響，我才驚覺狀況不對勁。」在確認遭遇地震後，他當機立斷，迅速選擇在最近的樓層停靠，並第一時間衝出電梯進行緊急避難。



這段歷經生死邊緣的過程，讓許家睿心有餘悸，他形容當時感覺電梯彷彿快要解體。貼文曝光後引發熱烈討論，許多網友紛紛留言表示，過去桃園地區鮮少遭遇如此強烈的震度，這次突如其來的大地震，確實讓不少當地民眾嚇出一身冷汗。