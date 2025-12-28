7.0強震超晃！ 桃機多架班機降落前緊急「重飛」

7.0的強震發生當下，準備要降落的班機緊急拉高重飛。（圖／東森新聞）





桃園機場的航班起降也受到地震影響，7.0的強震發生當下，多架準備要降落的班機，塔臺緊急通知機長、要緊急拉高重飛，桃機也立即全面巡檢跑道，還好經確認後跑道設施無虞，後續也恢復正常起降。

地震當下，桃園機場即時影像監視器被震到左搖右晃，當時正好有一架飛機正準備降落，就在要觸陸時，又緊急拉高重新起飛，另一處監視器畫面也拍到，一架酷航本來也是準備降落，卻在最後一刻重飛。

27日深夜，宜蘭外海發生規模7.0強震，全台都有感，當下桃園機場擔心地震可能造成跑道受損，影響飛機降落安全，因此立即啟動安全機制，緊急要求多架航班延後降落，機場公司也在第一時間先通知塔臺，並依標準作業程序，派員進行空側巡視。

朝陽科大飛航系主任盧衍良：「跑道它是不是有產生破裂，再來另一個就是說，我不確定這個晃動的程度，會不會干擾到整個飛機，正常一個下降的判斷，我們都會要求航機，先回到天上去。」

機師透露，只要飛機起降遇地震，塔台就會指揮重飛或在空盤旋，跑道上飛機則會原地待命，所幸當時地震後，23時15分完成05L跑道巡視，23時17分完成05R跑道巡視，經確認兩條跑道設施都正常，沒有發現異常情形。

朝陽科大飛航系主任盧衍良：「過去都有這樣操作的案例，就是在當下有這種，不管是怎麼樣的天災情況發生，首先就會先讓飛機留在天上，先不要下來。」

雖然起降剛好碰到地震機率不高，不過依規定，只要碰上機場就會全面進行巡檢，避免危險發生。根據桃機統計，1227地震巡視期間，總計有酷航TR875東京飛台北航班，以及虎航IT552峴港飛台北航班，兩個航班依規定進行重飛，整體機場營運及飛航安全並未受到影響。

