7.0強震超晃！桃機天花板大片崩落 候機室一片狼藉

桃園市 / 綜合報導

桃園機場二航廈傳出災情，輕鋼架天花板有大片崩落，候機室內也一片狼藉，讓當時在站內的旅客嚇得不輕。

地震發生瞬間，有網友拍下畫面，當時手機的地震警報此起彼落，車廂開始搖晃，列車隨即緊急停車。乘客餘悸猶存表示，經歷過921的人真的會害怕，雖然回到家的時間可能很晚了，但還是感謝高鐵在第一時間守護旅客安全。

根據高鐵公司通報，昨(27)日11點06分在南港、雲林路段，測得地震告警，導致南下4班、北上2班，共6班列車臨時停車。也依應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。同樣受到影響的還有台鐵宜蘭部分路段。

地震儀第一時間顯示震度高達「5強」，導致「礁溪至蘇澳新站」區間暫時停駛。共有4列次，約275名旅客，台鐵已緊急成立二級應變小組進行搶修巡視。至於捷運系統，台北捷運在慢速巡軌後，確認無異常，已在晚間11點25分恢復正常營運。

台中捷運同樣回報無異常，僅高鐵台中站電扶梯因地震感知器作動停機，以立刻搶修。而桃園機場捷運，則在巡軌完成後，將會「延後末班車時間」，將所有旅客載運到目的地。

宜蘭蘇澳新站，天花板輕鋼架，好幾塊被震垮掉落，桃園機場天花板，也有大片崩落，候機室內同樣一片狼藉，當時在裡頭的旅客嚇得不輕，而跑道上當時準備起飛的兩架航班，也進行重飛作業，飛航安全未受影響。

