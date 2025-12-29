7.0強震釀土石崩！南方澳民宅險遭落石掩埋

27號晚間發生規模7.0強震後，南方澳山邊土石崩落，砸中一處民宅屋頂。（圖／東森新聞）





家園毀了求償無門，27號晚間發生規模7.0強震後，南方澳山邊土石崩落，砸中一處民宅屋頂，屋主抱怨，已經不是第一次，每逢颱風、大雨就會釀災，住的好不安心，多次向相關單位求助，都不了了之。

山邊大片土石崩落，石塊壓在民宅屋頂上，就連邊坡樹木都被連根拔起。

這麼大的石頭要徒手清理有難度，因此公所出動怪手，要趕緊幫住戶恢復家園，但屋主非常無奈，因為這已經不是第一次，家園被落石侵襲。

遭土石砸屋屋主連先生vs.記者：「（聽到什麼巨響），很大聲，而且水管也打破掉，那個很多次了，不是第一次，已經大概有...最少有6.7次。」

27號晚上，全台有感大地震，距離震央只有32.3公里的宜蘭首當其衝，尤其前幾日大雨不斷，造成土石鬆動。南方澳南天宮附近的山坡因此坍方，居民抱怨，每逢大雨地震就會釀災，還求助無門。

遭土石砸屋屋主連先生：「習慣了住在這邊都已經習慣了，里長代表包括議員，都有來關心都有來協助，反正最後都沒有下文。」

過去想要加裝擋土牆，尋求政府支援，但卻都不了了之，再加上這邊坡屬於國有地，住戶想要，預防清理都不行。

隔壁鄰居陳先生vs.記者：「那個東西（樹木），我們又不能自己去砍你知道嗎，這屬於國家的，你去砍的話違法，所以希望政府，每年編列預算把樹枝砍短一點。」

蘇澳鎮長李明哲：「中央並沒有核准工程，民眾因為又碰到地震，土石崩落下來，我們也會針對邊坡復建案子，送到中央希望能夠核准這個經費。」

鎮長也強調，目前已經加速趕工，恢復住戶家園，以及再次申請施作邊坡防護，不過居民只希望相關單位能正視根本問題，別讓土石再度崩落，摧毀家園。

