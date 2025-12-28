7.0強震釀桃園機捷樑柱現大裂縫？桃捷公司澄清：伸縮縫水痕

桃捷今日0時04分全線完成巡檢，軌道、號誌、供電等系統確認無異常狀況。圖：桃捷提供

昨(27)日晚間23時5分許，宜蘭頭城外海發生規模7.0的強震，桃園市最大震度4級。地震當下機場捷運地震偵測系統顯示4級地震，桃捷公司行控中心立即啟動4級地震因應標準作業程序，確認地震搖晃停止後，A1台北車站至A22老街溪站全線列車以慢速進站疏散車上旅客，列車接續巡軌。

網友拍下捷運樑柱的黑色裂縫部分為伸縮縫處水痕，結構目前無異常。 圖：截自Threads-dpip.tw

桃捷公司表示，今日0時04分全線完成巡檢，軌道、號誌、供電等系統確認無異常狀況。正線各列車恢復正常行駛，此事件造成受影響列車為17列，約2900名旅客受到影響。系統已恢復正常營運，並調整班距，如需誤點證明可查詢公司官網或至A20站除外的全線車站詢問處開立。

此外，社群平台Threads上有網友拍下捷運樑柱有一條黑色大裂縫，疑似因地震造成受損，經桃捷公司確認，該黑色裂縫部分為伸縮縫處水痕，結構目前無異常。

