7.0強震釀1死 新北國小工友修漏水「墜落鋁梯身亡」

【緯來新聞網】宜蘭外海昨（27日）晚11時5分發生規模7.0強震，雖沒有造成嚴重災情，但新北市傳出死亡案件。五股的福音國小因地震造成校內水管裂開漏水，62歲林姓工友為了關閉水源，失足從鋁梯摔落，重創頭部送醫不治，檢方今天在殯儀館相驗遺體，死者哥哥和弟弟抵達，等待過程中頻頻拭淚，難過不已。

62歲林姓工友為了關閉水源，失足從鋁梯摔落身亡。（圖／蘆洲警分局提供）

蘆洲分局表示，27日深夜發生宜蘭外海強震，五股區某國小因地震後造成校內水管漏水，警方在接獲通報後陪同校方警衛入內查看。員警在陪同學找水源開關過程中，校方人員於凌晨2時45分在4樓廁所內發現62歲林姓工友倒在地上，旁有一鋁梯，立刻通知消防人員到場搶救，但送醫仍宣告不治。



警方調閱監視器發現，林姓工友在地震發生後的11時10分，從宿舍至學校地下室拿鋁梯，上樓查看水管損壞情形，初步研判應是水管震後裂開漏水，疑似在爬梯欲關掉水閥時不慎跌落，撞擊後腦勺。



檢方今天下午2時許會同法醫在新北市立殯儀館相驗，釐清死因。據了解，這名林姓工友在校服務30多年，愛校如愛家，每當只要有颱風或地震，總是第一個跑到學校巡查，如今發生憾事，讓師生萬般不捨。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

白冰冰不認輸康康：我是人家追趕標竿 撇不合胡瓜噴「愛的宣言」

朴寶劍來了！8月見面會首登高雄 搶票資訊一次看