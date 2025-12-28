7.0強震雙北有感！住宅.天橋磁磚掉 宏匯廣場馬路現裂痕

新北市 / 綜合報導

昨(27)日晚間11點多，宜蘭外海發生芮氏規模7的強震，連帶影響北台灣，雙北地區最大震度來到4級，新北市板橋區住宅、新莊區龍安陸橋、台北市大同區社區等等，陸陸續續傳出磁磚掉落的狀況，新莊宏匯廣場前道路，更出現一條長長裂痕，地震發生當下，還有人受困電梯，所幸成功被救出。

消防人員說：「他爬不上來。」大批警消圍在電梯前，想盡辦法要將電梯門打開，地震發生當下有人受困其中。消防人員VS.受困男子說：「小心哦，你小心，脫困，脫困。」

廣告 廣告

電梯門被打開，男子在消防人員幫忙下，順利逃生這裡是新北市板橋區民生路，27日晚間11點多，宜蘭外海發生芮氏規模7的強震，雙北搖晃有感更陸續傳出災情，警方和清潔人員火速抵達現場，一邊清掃一邊拉起封鎖線，新北市板橋區中山路，則有房屋外牆磁磚掉落，地震當下監視器明顯搖晃，磁磚從牆面掉落下來，所幸無人受傷，而牆磚掉落的不止這件。

記者莊品達說：「在入口處現在已經拉上黃色的封鎖線，透過畫面我們也可以看到，這個整個牆面都已經變成光禿禿一片，那牆面上的磁磚都已經掉落了。」

另外在新北市新莊區，丹鳳國中前的龍安路橋，也有大量磚牆掉落，經過檢查陸橋主體結構，沒有異常但預計30日才會開放通行，另外宏匯廣場前道路，地震後道路出現長長裂痕，事發當下還有民眾正走在上頭相當驚險。

附近民眾VS.記者說：「(覺得它有沒有變大)，這樣我們上個禮拜跟現在，好像有大一點。」目擊民眾說：「哎呀，沒有啦。」

另外台北市大同區雙連街上，也有住宅外的大理石外磁磚掉落，人員緊急清掃後，在旁邊放置三角錐，避免民眾進入造成危險，地牛翻身讓雙北地區，傳出多處災情，也好在沒有造成更大傷亡。

原始連結







更多華視新聞報導

緬甸強震重創 曼谷市中心大樓倒.豪宅天橋斷

宜蘭外海規模7.0強震 民眾宵夜吃一半倉皇逃命

北市信義區天橋地磚翹起險絆人 將於9/7晚間修繕

