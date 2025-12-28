7.0強震驚醒全台！年輕人拿921比較 過來人揭恐怖經歷：不想遇第二次

生活中心／王文承報導

有人將此次地震與921大地震相比，引發不少「過來人」反彈，直言兩者根本無法相提並論，921的慘況更是沒有人會想再經歷第二次。（圖／資料照）

昨（27）日深夜地牛翻身，宜蘭外海發生規模7.0地震，國家級警報大作，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，連外島金門也測得1級震度，不少民眾從睡夢中驚醒。事後，有人將此次地震與921大地震相比，引發不少「過來人」反彈，直言兩者根本無法相提並論，921的慘況更是沒有人會想再經歷第二次。

他拿921比較7.0強震 過來人揭恐怖經歷



一名網友在《PTT》以「大家都沒經歷過921？」為題發文表示，看到不少人形容這次地震「嚇哭嚇尿」、「有史以來最強」，甚至拿921來比較，讓他相當傻眼。他回憶，921當年才搖到第3秒，整棟房子就劇烈晃動，讓人一度以為要「飛起來」，直言若真照這樣比較，「那我當年不就直接嚇到休克？」

另一名網友也回文感嘆，地震過後還有電、能上網、能發IG限時動態，「這種狀況就別想跟921比了」。他直言：「921那種地震，是你們永遠不會想遇到的經歷，也是我誠心希望你們一輩子都不要遇到的事。」強調那不是能拿來說嘴的回憶。

該網友指出，921之前自己其實不太怕地震，但從那之後，只要遇到規模較大的地震，腦中浮現的念頭永遠只有一句話──「千萬不要再來一次」。他寧願被笑是老人、被酸「貴古仔」，也不希望再經歷一次那樣的災難。他形容，若真要比喻，921就像是搭飛機遇上最強烈的亂流，只是人是在地面上，連站都站不住，那就是921的真實感受。

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，「921中部停水停電快10天，真的不是近幾年的地震能比的」、「永遠忘不了當時打開電視，每一幕都是地獄」、「學校還有921時校舍被震倒、轉來我們學校的學生」、「921是目前唯一一個晃到完全站不住的地震」、「那時候駐校，一早老師集合我們收拾東西回家，因為停水停電根本無法上課」。

回顧921大地震，1999年9月21日凌晨1時47分，南投集集發生規模7.3強震，震源深度僅8公里，南投震度達7級，台中、雲林、嘉義為6級，宜蘭、新竹、苗栗、花蓮、台東、台南、高雄為5級，台北市、新北、桃園也有4級震度。這場地震造成全台多處山崩，共2415人罹難，超過4萬棟房屋倒塌，多所學校嚴重受損，甚至形成大安溪大峽谷。

此外，921也導致全台電力系統癱瘓，彰化以北全面停電，約649萬戶無電可用。台灣現行的建築耐震法規，也正是在這場災難後，才進行大幅度的強化與修正。

