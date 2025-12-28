7.0強震「他7小時前發這文」！網看呆他急道歉：沒想到

生活中心／徐詩詠報導



宜蘭外海昨（27）日發生規模7.0地震，不少民眾發現搖晃後紛紛逃至安全處避難。社群上更出現不少強震發生當下的畫面。不過，有網友無意在當日下午16時，於Threads上寫下一段文字，卻意外成為另類的「地震預測文」，讓他事後也急忙道歉稱「對不起我沒想到」。

另類預言家？7.0強震「他7小時前發這文」全網看呆他急道歉：我沒想到

宜蘭外海27日晚間發生規模7.0強震。（圖／氣象署提供）根據氣象署提供資料，該起地震發生於27日晚間23時05分，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里、位於台灣東部海域，地震深度72.8公里、芮氏規模：7.0。強震帶來的劇烈晃動讓全台幾乎有感。值得一提的是，當天下午16時，一名網友恰好以地震為題材，在Threads指出：「地震我們不說地牛翻身，我們說地牛剛直接一個大跳，把全台灣氣氛拉到最高。」

該網友在下午16時發出地震相關文章。（圖／翻攝Threads）

沒想到事隔7小時，宜蘭外海發生強震，讓不少網友紛紛留言「版主在玩梗的好笑程度：100%，版主突然被跳預言家還瘋狂道歉的好笑程度：10000000%」、「這預言家太猛了女巫今晚先毒這個」、「地震是23:05，版主po文是8小時前，真預言家」、「第一眼：又是大跳梗，再看一眼：發文是8小時前還有預言家」、「一眼：這大跳梗有料；第二眼：為什麼要瘋狂道歉；第三眼：原來是真預言家」、「全台第一預言家，真的大跳了」。眼看自己的梗文意外預言成真，讓該網友急忙道歉稱：「對不起...我沒想到。」

