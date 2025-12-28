7.0強震「台灣人反應」驚呆日本人！日作家傻眼：比我們還淡定

生活中心／黃韻璇報導

1227規模7.0地震台灣出現零星災情。

27日深夜宜蘭外海發生規模7.0強震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。然而台灣人遇到地震時的反應，讓外國人相當驚訝，日本作家小林賢伍就忍不住驚訝道，「每次臺灣地震時，臺灣人都比我還冷靜」。

27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多縣市都有強烈震感。包含宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市在內，最大震度都是4級；高雄市、屏東縣最大震度3級；外島連江縣、澎湖縣最大震度2級，金門縣則是1級。

廣告 廣告

日本作家、攝影師小林賢伍。（圖／翻攝自小林賢伍Threads）

日本與台灣都是地震多發的國家，日本東京出身的旅遊作家、攝影師小林賢伍，過去因為喜愛台灣文化2016年開始就旅居台灣，這回強震讓他忍不住發文感嘆，表示自己算是經歷過很多大地震的日本人，然而他直呼「每次臺灣地震時，臺灣人都比我還冷靜，真的讓我很傻眼貓咪」。

台灣網友也紛紛留言，「我也覺得奇怪，我們明明都是地震高風險國家，為什麼日本遇到都要跑？明明台灣抗震建築也是日本人教我們的」、「一開始反應：很驚慌的語氣說地震欸，然後坐在原地好可怕喔、然後等地震搖完」，也有人分析「這個有點民族性格的呈現，日本人是一切按照規則和訓練與要求應對地震，但是台灣人性格內有點取巧的成份在內，遇到狀況先觀察，需要動作再看要做什麼去應對」。

更多三立新聞網報導

黃國昌戰新北喊「讓小朋友吃熱的營養午餐」！網狂問侯友宜：誰吃冷的？

7.0強震當天才PO這文！「7小時後全台狂搖」他急道歉 網看傻：預言家

7.0強震後「往竹科路上塞爆了」！網看畫面驚嘆：謝謝各位台積超人

規模7.0強震「半個台灣震度都4級」！宜蘭靠近震央也4級？專家曝原因

