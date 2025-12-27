7.0強震「國家級警報」先晃才響？氣象署解密 「5 秒時差」關鍵

生活中心／程正邦報導

中央氣象局地震中心課長陳達毅說明地震原因。（資料畫面）

昨（27）日深夜 23 時 05 分，台灣宜蘭外海爆發芮氏規模 7.0 強震，刺耳的「國家級警報」瞬間劃破深夜寂靜。然而，不少民眾反映感受到劇烈搖晃後，警報才姍姍來遲，引發外界對預警效率的質疑。中央氣象署地震測報中心隨即於凌晨說明警報於 15.2 秒後發布的原因，並提醒未來一週內需慎防規模 6.0 的強烈餘震。

民眾質疑深夜23:05發生地震後，遲了好幾秒國家級警報才姍姍來遲。

解密預警時差：震源深、位處外海導致盲區擴大

針對民眾反應「先搖再響」的狀況，地震測報中心科長陳達毅指出，該起地震在發生後 15.2 秒發出第一報災防告警（PWS），隨後於 16.3 秒追發針對金門、連江及澎湖等離島的第二報。

陳達毅指出，這次地震震央在宜蘭外海，震度相當深，所以全台有感。（圖／中央氣象署提供）

警報發布較慢的兩大主因：

1. 震源深度極深： 此次震源深度達 72.8 公里，屬於板塊隱沒帶的中層地震。震波從深處傳遞至地表測站路徑較長，導致系統判別規模與影響範圍的時間增加。

2. 震央位於海域： 震央在宜蘭縣政府東方 32.3 公里的海域，海上觀測站點相對陸地稀疏。地震波必須先「跑」回陸地測站，系統才能捕捉信號進行運算，導致預警發布與震波抵達陸地的時差縮短。

地震鄰近地質剖面圖。（圖／中央氣象署提供）

搖晃時長驚人：全台「震撼感」長達 20 秒

陳達毅表示，這起地震因規模巨大且屬於板塊碰撞隱沒型態，能量傳遞極為廣泛。根據測報數據，震度最大（4 級）的花蓮地區，劇烈搖晃時間長達 21 秒；雙北、桃園及新竹一帶，搖晃感也持續約 10 秒之久。這也是繼去年「0403 花蓮地震」後，台灣再度出現規模 7.0 以上的極致「震撼」。

27日深夜23:05地震，震央位在宜蘭外海，北部晃得最劇烈。（圖／氣象署）

歷史相似點：板塊隱沒帶地震重現

氣象署分析，此次震災型態與今年 8 月 27 日同樣發生在宜蘭外海（規模 6.1、深度 108 公里）的地震高度雷同，皆為菲律賓海板塊向北隱沒至歐亞大陸板塊所致。雖然深度較深通常致災性較低，但其波及範圍之廣，連南部地區震度也達 3 級。

餘震警報：未來一週內不排除有規模 6.0 強震

陳達毅提醒，規模 7.0 的強震後，地層能量仍需時間釋放。氣象署預估：未來三天至一週內，有極高機率發生規模 5.5 至 6.0 的餘震。由於全台近期地震頻繁，土壤含水量與山區土石結構可能已鬆動，請民眾暫時避免前往山區，並隨時準備好避難包。

