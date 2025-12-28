7.0強震！外籍女看護不逃「肉身護臥床嬤」 反被長輩暖心安撫逼哭6萬網友

一名女看護在地震當下全力護著臥床的阿嬤。（圖／Threads@ta2__l__tattoo授權提供）

昨天（27日）深夜11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，全台明顯搖晃，多地更觀測出最大震度4級。而在地震當下，一名外籍女看護第一時間不是逃跑，而是緊緊抱住臥床的阿嬤，用枕頭護住其頭部，自己則趴在阿嬤身上保護，事後阿嬤反過來輕聲安撫看護，這樣的溫暖互動也感動了無數網友。

這名網友在Threads分享家中監視器影片，只見女看護原本蓋著毯子在滑手機，感受到地震搖晃後，女看護先是抓著枕頭護住臥床阿嬤的頭部，接著將枕頭蓋在自己頭上，整個人緊緊趴在阿嬤身上，邊哭邊喊著「不要動」，擔心阿嬤會嚇到、受傷。

廣告 廣告

地震結束後，阿嬤便伸手摸摸女看護的頭安撫她，說著「不要緊啦，免驚啦，好啦，沒有（搖晃）啦！」畫面相當溫馨。對此，原PO也感動道，「發生地震我們家看護，再度拿枕頭去保護阿嬤，謝謝妳！」

畫面曝光後，不少民眾紛紛在底下留言，「好盡責的看護，阿嬤的手手最後還給看護拍拍，超可愛」、「太感人了」、「看護很勇敢的保護阿嬤，阿嬤用她的經驗告訴她，沒事了啦！不用怕。好可愛，看到流淚」、「看護真的很棒，感覺得出來很用心在照顧」、「這個看護請給她一個大大的紅包，感謝她無私的照顧守護著阿嬤。她的恐慌沒有比阿嬤更重要，這真的很不容易」、「看護自己明明怕到不行，還是第一時間用枕頭保護阿嬤，這是天使吧」。

也有人說到，「這看護要好好愛惜，因為她第一個守護的是你的家人，也希望你們也能把她當家人珍惜」、「非常喜歡 你用『看護』這個詞！很多看護都是年紀真的很小就出來工作了，他們也是很不容易」、「台灣人真的不要再歧視東南亞移工了，她們真的幫忙我們很多，沒有她們，我們的老人家誰來照顧」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月

日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別 掀日本捐款潮

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆