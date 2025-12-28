7.0強震！看護跳下床拿枕頭肉身護臥床嬤 網友直呼感動

昨（27）晚11點05分發生規模7.0地震，全台有感地震狂搖，嚇壞不少民眾，有網友PO出自己家中發生地震時，看護拿著枕頭趕緊護住床上的阿嬤，即便害怕尖叫，仍緊緊守著並大聲喊「不要動、不要動」，阿嬤則淡定的拍了拍看護，安撫說「沒有了、沒有了」，畫面一出感動網友，也稱讚看護的暖心舉動。

宜蘭外海27日晚間發生規模7.0地震，最大震度4級「全台有感」，有網友拍下逃出家門、保護家人等影片，而有一名網友則PO出看護原本已經躺在床上，準備睡覺了，地震開始第一時間從床上跳起，隨即拿起枕頭蓋住阿嬤，兩人緊抱在一起。

看護立刻跳下床拿枕頭保護躺床的阿嬤。圖／台視新聞

房間內部明顯看到搖晃，看護害怕的大喊「不要動」，而躺在床上的阿嬤則安撫說「沒有了」，網友將這暖心一幕放上網，不少人直呼感動。

責任編輯／網路中心

