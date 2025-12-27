7.0強震！看護「拿枕頭保護」臥床嬤 家屬淚喊：謝謝妳

有一名網友PO出監視器畫面，分享家中看護第一時間拿枕頭保護阿嬤，淚喊「謝謝妳」。（圖／@ta2__l__tattoo提供 Threads）





台灣東部外海27日發生「規模7.0強震」全台有感，各地也傳出天花板、磁磚掉落的災情，其中有一名網友PO出監視器畫面，分享家中看護第一時間拿枕頭保護阿嬤，淚喊「謝謝妳」。

詳細地震報告

根據中央氣象署詳細地震報告，27日23時05分發生有感地震，震央位於台灣東部海域，即在宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0。

各地傳災情

這起地震全台有感，桃機、蘇澳新站天花板掉落，宜蘭南澳也發生停電，新北也傳出馬路路面出現裂痕、磁磚掉落等災情，甚至有住在台北建國北路的民眾發文，表示「屋內天花板因地震裂了一條縫」。

看護勇救嬤

其中，有一名網友在Threads上分享家中監視器畫面，表示地震當下家裡的看護第一時間就拿枕頭去保護阿嬤，不論有多晃都緊緊護住，讓原PO淚喊「謝謝妳」。

但這起地震實在太大，看護自己還是受到不小的驚嚇，因此阿嬤在地震結束後還反過來安慰「好了好了，（地震）沒有了」，溫暖互動看哭不少網友。

氣象署說明

中央氣象署地震測報中心科長陳達毅指出，這起地震規模7.0，是繼921（規模7.3）、0403花蓮地震（規模7.2）後，第三起規模超過7.0的地震，未來要注意餘震發展的趨勢，有可能有規模5.5至6餘震發生。

