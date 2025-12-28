7.0強震「護國神山啟動」！竹科周遭路段塞爆 網友全驚呆：謝謝台積超人

（記者洪承恩／綜合報導）東部海域27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感，不少民眾在睡夢中被劇烈搖晃驚醒。不過在社群平台上，地震後最引發討論的，卻不是餘震或災情，而是新竹科學園區工程師們的「即刻反應」，不少人第一時間想到的不是逃生，而是「台積電明天恐怕要人滿為患了」，甚至深夜還出現竹科周遭塞車的情況，令人哭笑不得，也不禁對這群工程師肅然起敬。

相關對話截圖在Threads等平台瘋傳，有網友直言，大地震一停，工程師們就準備出門回公司。貼文迅速吸引大量關注與按讚，不少苦主現身哀號，表示根本不用等到隔天清晨，「現在就在回園區的路上」。

實際情況也印證網友說法。根據即時路況與監視畫面顯示，地震發生後不到一小時，竹科周邊多條主要道路已出現壅塞，地圖畫面一片「紅爆」，新安路、研發六路等路段深夜仍可見車潮。有人苦笑說，「所有計程車是不是都出動支援工程師了」。

圖／根據路況資訊，昨天深夜7.0強震發生以後，新竹科學園區周遭路段開始塞車。（翻攝Threads）

不少自稱曾在台積電或科技業工作的網友也分享經驗，透露只要值班期間遇到強震，幾乎都得立刻回公司確認設備狀況，「機台警報會響不停」、「當班工程師三字經停不下來」，也有人無奈自嘲，「值班中，心已死」、「300萬真的不好賺」。

對於地震後的狀況，台積電也於深夜說明，表示部分竹科廠區一度達到疏散標準，已依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點，並強調以人員安全為第一優先；隨後公司再表示，相關疏散人員皆已回歸，各廠區安全系統運作正常。

消息曝光後，讓不少網友肅然起敬，直言「比營區召回還快」、「護國神山不是口號，是工程師撐出來的」、「台積人，我的超人」，也有人感嘆，當多數人還在擔心會不會有第二波地震時，已有一群人默默啟動維護作業，令人肅然起敬。

