7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲

中央氣象署地震測報中心陳達毅科長，1227強震後第一時間記者會說明。翻攝張育萌臉書



宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。

中央氣象署地震測報中心指出，這起地震和8月27日宜蘭外海規模6.1地震成因相似，也是繼民國88年921大地震和去年0403大地震後，第三起規模達7級的地震。

不少網友事後在Threads發文感嘆，地震發生後不到15分鐘，地震測報中心已經召開記者會，網友說這位科長早已從家中趕到現場準備說明，「領帶也歪歪的、頭髮也亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長。」

台灣青年民主協會理事長張育萌也在臉書發文，給地震測報中心高度肯定，「氣象署地震中心值得掌聲，辛苦了！深夜 23:05 發生地震，23:50 就打好領帶召開記者會。」

首先，張育萌讚地震測報中心一開始就先告知重要資訊，「地震發生後，15.2 秒發送第一報國家級警報，也就是本島的你我手機收到的這則。在第 16.3 秒，國家發送第二報，加發連江、金門和澎湖。接下來一週，不排除 5.5 到 6.0 規模的餘震。請大家多注意。」

再來，張育萌忍不住點頭，「地震發生後不到一小時，立刻釐清資訊、擺好投影片，麥克風都架好了，只為了向全國緊張焦慮的你我，報告正確資訊，讓大家可以安心睡覺。」

交通部長陳世凱也發文表示，「這位是我們氣象署地震中心的陳達毅科長。氣象人24小時全年無休、全天候監控，就是要確保民眾生命安全。至於領帶的部分，當下情況真的非常緊迫，所以氣象署同仁們也沒注意到這個細節。」

氣象署地震中心也發文表示，「陳達毅科長是很好的示範：災變時立即採取 應對行動，確保生命安全是最重要的，衣著打扮是其次。一，二十分鐘就需開記者會，地震數據，簡報資料彙整完成，交通部氣象署，讚！」

