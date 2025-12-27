7.0超晃地震全台有感！桃園最大震度4級 張善政下令工地檢查

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

昨（27）日深夜11點5分發生的7.0強震全台有感，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里處、地震深度73公里，桃園市最大震度4級。對此，桃園市長張善政也透過臉書宣布，市府已啟動相關應變措施，並下令桃市全部施工中建築工地於7日內進行工程設施檢核。

今（27）日深夜11點5分發生的7.0強震全台有感，桃園市最大震度4級。桃園市長張善政宣布市府已啟動相關應變措施。（圖／張善政臉書）

張善政透過臉書表示，消防局各分隊主動出動消防車於轄內進行車巡任務，目前尚未接獲任何災情。桃捷、高鐵及桃園機場，經確認尚未接獲任何災情。桃捷在稍早全線列車依序進站清車後，目前列車以限速25公里/小時進行巡檢。本市全部施工中建築工地，已要求於七日內進行工程設施檢核。

廣告 廣告

張善政說明，市府會持續掌握相關資訊，隨時向大家報告，同時已請相關單位進行必要的巡查與回報，目前持續彙整各項資訊中，呼籲市民朋友注意餘震，留意安全。

更多FTNN新聞網報導

快訊／7.0強震全台有感！ 總統賴清德發聲：希望大家都平安

信賴之友會參選再添一人 正妹分會長宣布投入楊梅市議員初選

忘不了311大地震台灣有多好！前日本外相在賴清德面前全說了：我們銘記於心

