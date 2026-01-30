7,000萬打造5D沉浸劇場登場 義大春節推馬年288優惠、估吸62萬人次

▲義大遊樂世界《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》正式啟用，「三神試煉」主題節迎春，馬年288優惠加碼、雙檔期估吸引62萬人次。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】義大遊樂世界於30日（週五）舉辦《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》媒體預覽會暨啟用儀式，宣告全新沉浸式互動劇場正式對外開放，同步揭開2026年農曆春節與寒假主檔期活動序幕。園方宣布，以希臘神話為核心IP打造的主題造節企劃「亞特蘭提斯的三神試煉」將於春節期間登場，結合新設施、園區場景與生肖限定優惠，打造兼具娛樂性與話題性的春節遊園亮點，預估春節與寒假雙檔期可吸引約62萬人次入園。

《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》自2025年12月31日試營運以來即引發高度關注，該設施斥資新台幣7,000萬元打造，為全台首座於遊樂園常設設施中導入5D CAVE技術的沉浸式互動遊樂劇場。透過270至360度環繞影像、多面投影與多感官效果，讓遊客彷彿置身神話世界，成為今年春節檔期最受矚目的體驗核心。

▲王香完總經理致詞

義大開發總經理王香完表示，隨著旅遊娛樂型態轉變，遊客期待的不僅是刺激設施，更希望能「走進故事、參與其中」。此次《魔幻空間》的規劃，正是園區在既有親子市場基礎上，進一步拓展情侶、年輕族群與全齡旅客的重要布局，讓遊樂園轉型為更具情境感與敘事性的娛樂場域。

王香完總經理進一步指出，《魔幻空間》的正式啟用，不只是新設施亮相，更象徵義大遊樂世界在內容型體驗上的重要升級。今年春節主打活動「亞特蘭提斯的三神試煉」，以希臘神話世界觀為主軸，串聯園區場景與任務設計，邀請遊客從單純「觀看」轉為實際「參與」，為春節出遊注入更多互動深度。

▲與會貴賓於義大遊樂世界《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》正式啟用儀式合影

園方說明，活動期間遊客觀賞《魔幻空間》後，可領取限量「三神識別卡」，並持卡至指定商店單筆消費滿300元兌換「應援卡」，再前往指定應援設施完成蓋章任務，完成後即可投入抽獎箱參與抽獎，讓劇場體驗延伸為完整的節慶互動旅程。

因應馬年到來，義大遊樂世界同步推出生肖限定優惠，於指定期間內，生肖屬馬或姓名中含「馬」字的民眾，憑相關證件即可享門票優惠價288元，期望以具話題性的優惠設計，吸引更多家庭與族群於春節期間入園。

園方指出，根據交通部觀光署觀光統計資料庫，義大遊樂世界2025年1至11月累計入園人次達453萬1,861人次，穩居全台遊樂園人次排行前段班。在新設施啟用、主題造節活動與節慶優惠加持下，評估2026年農曆春節與寒假雙檔期，將成為帶動人流與營運的重要關鍵檔期。

義大遊樂世界表示，未來將持續以原創內容與主題IP為核心，透過設施升級與節慶活動並進，深化遊客體驗與品牌記憶，讓遊樂園不只是遊玩場域，更成為值得一再造訪、持續期待的節慶目的地。（圖╱記者王苡蘋翻攝）