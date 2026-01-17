7.1萬人次報考放鳥! 機車考照網路預約新增"停權機制"

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

準備要考機車駕照的民眾注意了，公路局宣布，機車考照網路預約，現在新增停權機制，若報名沒到，將會停權15天，2個月內累計3次報考未到，就暫停預約2個月，主要是去年監理站統計，有高達7.1萬人次預約考駕照，在當天"放鳥"，新制20號上路，希望降低缺考機率。

輕催油門，挑戰直線七秒，考生把握好天氣練習路考，準備預約報考機車駕照。

民視記者 陳佳侖：「寒暑假監理站湧入報考潮，不過現在要注意，未來若報名放鳥的話，將會被停權15天。」

廣告 廣告

機車預約考照去年7.1萬人次放鳥 新制下週上路缺考最多停權2個月

機車駕照報考新制。（圖／民視新聞）





根據監理站統計，114年機車預約報考人數超過28.9萬人次，但卻有7.1萬人次，在考試當天放鳥，放鳥率高達兩成四。

因此，新制規定，第一次報名未到停權15天，第二次報名未到停權30天，若兩個月內，三次未到直接停權兩個月，才能再報名，新制將在本月20號上路。

考生：「覺得這個新制還不錯，如果放鳥的話，還可以被多罰幾天，讓其他人有更多報考的機會。」

考生：「對啊為什麼報了不去考，這樣卡一個名額，那這樣其他人不就只能往後延，尤其現在寒暑假，剛好學生都在放假，然後這時候報名的人，就會比較多，在搶名額的時候，可能就不一定搶得到。」

消息一出，考生覺得很合理，同時間監理站也宣布縮短報考預約天數。

機車預約考照去年7.1萬人次放鳥 新制下週上路缺考最多停權2個月

交通部與北市交通局提供最高6500元的駕訓班補助。（圖／民視新聞）





公路局監理組組長 吳季娟：「目前能夠預約考駕照的日期，從開放到考駕照的前7日，縮短為開放到考駕照日的前3日，也就是說，以後民眾可以預約，考機車駕照的天數，將會由23天增加為27天，讓民眾有更多的彈性。」

此外，交通部與北市交通局提供最高6500元的駕訓班補助，新北也提供1300元的補助，雙北不限戶籍都能申請，希望能培養新手騎士正確的道路安全觀念。

原文出處：機車預約考照去年7.1萬人次放鳥 新制下週上路缺考最多停權2個月

更多民視新聞報導

初次騎飛輪強度高 25歲女「急性橫紋肌溶解症」

10萬救命錢怎麼領？申請資格、流程一次看懂！

肯德基「蛋撻之亂」被炎上 小編「認酥操作」又挨轟！

