7.1萬網紅「教假結婚」拿美國國籍！回台爽用健保 喊：你拿我怎樣

在網路上擁有7.1萬粉絲的網紅「美麗K媽」曾發布一則影片，她在影片中秀出自己的美國護照，並大讚台灣健保好用，甚至不諱言直接表示，自己回台就是想享受健保，影片近期被網友轉發後，掀起熱烈討論。

「美麗K媽」影片引發爭議。（圖／取自Threads）

據悉，「美麗K媽」擁有美國、台灣的雙重國籍，她曾在社群上發出一段影片，影片用問答的方式介紹自己，她表示自己因為在美國出生，所以有美國護照，被問到還有什麼方式拿綠卡，她教學，只要用「假結婚」的方式與伴侶同居2年後，就有機會成為美國公民。

另外，她在影片中被問到「為什麼想回來台灣？」她也相當直接，反問「台灣健保有多好用？」被調侃說就是貪圖台灣健保，她也笑著表示「是啊怎麼樣嗎？」甚至直接說「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」影片內容引發爭議，有人就直呼「假結婚犯法，公開拍片教人犯法，不怕除國籍？」

影片被轉發後，馬上在網路上掀起討論，引來一片罵聲，網友們持續在她IG貼文下留言，有網友就生氣表示「你是不是想裝作什麼事都沒發生過？」美麗K媽則回覆這則留言：「抱歉，拍了一支影片讓你不舒服，自己看了看確實觀感上也不是很好，就先行刪除了。未來做內容會再謹慎。感謝關心、感謝批評指教。」隻字未提影片的相關內容，但疑似是在回應該部影片的相關爭議。

