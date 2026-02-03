7/1起一定規模餐飲烘焙早餐店需用洗選噴印蛋 農業部估1顆蛋增不到1元

農業部長陳駿季表示，洗選雞蛋有效減少食安風險。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部日前預告將自今年7月1日起，一定規模的餐飲連鎖店、早餐店、烘焙業者使用的洗選蛋必須落實逐顆噴印，以確切追蹤雞蛋來源並保障食安，農業部長陳駿季今(3日)表示，一定規模業者使用噴印洗選雞蛋1顆蛋僅增加幾毛成本，不希望造成消費者負擔。

非洗選雞蛋常會黏雞毛、甚至雞糞，有沙門氏桿菌污染、甚至食安風險，為讓大家吃得更安心，農業部將自今年7月1日起，要求供應給連鎖家數達30家以上餐飲業、15家以上烘焙業、50家以上早餐店，或企業資本額達千萬元以上的雞蛋業者，供應的洗選蛋都要逐顆噴印並溯源，卻有少數聲音擔憂可能帶動漲價。

陳駿季表示，為讓民眾吃得安心與產業升級，才會有此規劃，該措施推出前，也都與業者座談，業者都支持並樂觀其成，尤其餐飲現場常敲開蛋殼後就直接烹製，非洗選蛋可能黏有雞糞等造成污染，才會推動該政策。

對於部分人士關切是否會造成漲價？陳駿季指出，選用洗選噴印雞蛋估計1顆蛋成本僅增加幾毛錢，不希望造成消費者負擔，但洗選噴印雞蛋可有效提升食安，也能讓更多傳統雞舍可更進一步往前走，未來農業部會詳細對外界公布相關成本結構。

農業部表示，預計該措施於7月1日實施後，初估約有330家公司、逾13000間連鎖門市納入管理，為降低新制對產業的影響，將持續推動「畜禽產品冷鏈物流升級計畫」作為配套措施，透過補助蛋農及洗選業者改善洗選、冷藏及運輸設備，逐步建構完善的冷鏈體系，確保洗選鮮蛋於生產、流通及銷售各環節之品質穩定

