7-11也喝得到！旺仔牛奶周周抽萬元現金 嘗鮮送1年份零食

旺仔牛奶與旺旺香蕉牛奶搶先於7-11超商通路上市。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

政府推動「班班有鮮乳」政策後，社會對學童營養補給的關注持續升溫，許多家長也關心，日常生活中飲用牛乳如何兼顧營養、保存便利與飲用彈性，旺旺集團宜蘭食品為滿足需求，將「旺仔牛奶」與「旺旺香蕉牛奶」升級為鋁箔包形式，並搶先於7-11超商通路販售，提供隨時隨地都能取得牛奶的新選擇。

「旺仔牛奶」不只新升級，更同步推9款夢想職業包裝，將醫生、老師、太空人等孩子心中的未來職業，化身成可愛包裝設計，讓孩子在喝牛奶的同時，也能勇敢說出自己的夢想，透過「收集包裝」的互動形式，讓營養補給多了一份趣味與陪伴感，也成為親子間的話題之一。

廣告 廣告

旺仔牛奶推出9款夢想職業包裝，滿足孩子收集樂趣。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

「旺仔牛奶」以深受大眾喜愛的獨家煉乳配方打造香甜順口的經典風味，不僅營養好喝，每100ml含有3.2g蛋白質，並採用超高溫瞬間滅菌處理，可常溫保存，搭配125毫升份量剛剛好的設計，無論是早餐、課間或補習前補充，都方便又不浪費；除了經典原味，喜歡水果風味的孩子與學生，也能選擇「旺旺香蕉牛奶」，當中添加優質香蕉泥，自然香蕉香氣與牛奶完美融合，口感香甜順口，同時每100ml含有3.3g蛋白質且同樣採超高溫瞬間滅菌處理。

為了讓孩子在補充營養之餘，也能勇敢描繪未來藍圖，旺旺同步推出線上活動，6月4日前購買「旺仔牛奶」、「旺旺香蕉牛奶」系列，單筆消費滿90元，登入發票就能抽萬元夢想金；另票選夢想職業可抽1年份零食箱；最後，於通路購買「旺仔牛奶」及「旺旺香蕉牛奶」，就送旺仔牛奶職業版精美提袋一個，數量有限，贈送方式依各通路規定。活動詳情請見活動官網：https://ad.wanthome.com.tw/2025HotKidsMilk

更多中時新聞網報導

世足》歐抵制美聲浪 前FIFA主席呼應

澳網》女單決賽 球后再戰芮芭奇娜

高鐵新車8月到 尖峰運能拚增50％