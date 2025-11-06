7-11個人進補小火鍋 全聯土雞節抽買菜金
明(7)日是24節氣中的立冬，進補就要來點熱騰騰的好料。7-ELEVEN搶攻「冒煙商機」，於各門市設置「饗喫鍋」火鍋專區，導入湯底、肉品、蔬菜與火鍋料等4大類品項，消費滿額還能加價購買「火鍋食材造型毛毯」。全聯福利中心則舉辦「立冬土雞節」，上架多款來自雲林的優質雞肉，同時祭出系列優惠，滿額就抽最高1萬元買菜金。
冬令進補時候到了，7-ELEVEN即日起於全台超過千家門市開設「饗喫鍋」火鍋專區，強調「個人化」與「便利性」，引進「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」與「豐富火鍋料」等4大類品項、近百款小份量的火鍋周邊，讓消費者可以依自身喜好選購，搭配出最喜歡的鍋物。即日起至11月10日指定鍋底任選2件79折、4件75折，12月10日起購入指定商品滿599元，還能以89元加購造型逼真的「火鍋食材造型毛毯」。
同時開賣多款新鍋物，像是微波即食的「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「這一小鍋經典石頭鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」等。還有冷凍微波個人化鍋物「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」、「Homeal x石二鍋爆香石頭鍋」，以及攜手台南晶英酒店的「紅燒羊肉爐」、「酸菜白肉鍋」與「濟州泡菜鍋」等3款冷凍湯底，即日起至明(2026)年1月6日任選2件299元。
搭上雙11與普發現金話題，「7-ELEVEN DAY購物節」即日起至11月10日上陣，全店指定13大類商品2件79折、4件75折，使用國泰世華、中國信託、玉山銀行、台北富邦、台新銀行、聯邦銀行等信用卡，或是以街口支付、icash Pay、悠遊付、Pi拍錢包、iPASS MONEY、台新Pay結帳，單筆滿1,111元立折100元。12月底前購買1,000元放大隨取卡，單張最高可消費至1,070元，並加贈OPENPOINT點數50點。
全聯福利中心也進軍進補市場，特別攜手雲林在地農產品牌「雲林良品」舉辦「立冬土雞節」，店內販售「土公雞骨腿切塊」、「雲林土雞切塊」、「台灣桂丁土雞切塊」、「雲林土雞骨腿切塊」及「火山烏骨雞切塊」等多類商品，限時特價每盒149元~169元；即日起至12月4日於全聯與大全聯選購生鮮雞肉單筆滿199元折價10元，買生鮮土雞單筆滿299元，上網登錄發票就能抽買菜金，最大獎為現金1萬元。
