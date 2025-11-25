7-11兩張發票中千萬！北市信義區幸運兒僅花64元

114年9-10月期統一發票中獎號碼出爐，7-ELEVEN也宣布好消息，本期共開出9張大獎發票，範圍涵蓋1000萬元特別獎至雲端發票專屬獎100萬元等，幸運兒僅花64元買飲品、鮮食就抱走千萬獎金。

幸運兒在桃園市龜山區的新九揚門市消費274元中獎千萬元。（圖／ Google map ）

統一超商25日表示，這9張發票包含2張千萬元特別獎、4張200萬元特獎、3張雲端發票專屬獎100萬元。其中，1000萬元特別獎開在台北市、桃園市，1人在台北市信義區的宏泰門市消費64元，購買飲品、鮮食就對中大獎，另1人則在桃園市龜山區的新九揚門市消費274元，買了飲品、鮮食與生活用品。

200萬元特別獎方面，消費金額最低者為45元，該名幸運兒到金門縣金寧鄉的金門大學門市購買泡麵、飯糰，直接抱走200萬元。其次為另1人在嘉義縣朴子市的嘉庚門市花70元買飲料，再來是1人於新北市中和區的藍山門市，消費196元買飲品、鮮食，第4人則是開在雲林縣古坑鄉的新古坑門市，花費320元購買CITY CAFÉ和生活用品。

此外，7－ELEVEN也開出3張雲端發票專屬獎100萬元，分別在高雄市茄萣區的新茄萣門市花費39元購買飲品、宜蘭縣員山鄉的員玉門市花費71元購買飲品，以及到基隆市七堵區的七堵站門市花費295元購買CITY CAFÉ、零食、鮮食。

另7－ELEVEN提醒，114年7－8月期統一發票仍有約18萬張uniopen會員載具有中獎發票未兌獎，當中包含由彰化縣鹿港鎮鹿和門市開出的1張200萬元中獎發票，請民眾務必在2026年1月5日前完成領獎。

