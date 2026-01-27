7-11千萬發票獎落新竹市！花59元中獎 網見「門市名稱」：真的富上加富

記者羅欣怡／新竹報導

114年11-12月統一發票中獎號碼。（圖／三立新聞網製圖）

財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN、全家和全聯福利中心皆開出千萬發票，有超級幸運兒花23元買泡麵中1000萬。其中，位在新竹市關埔地區的7-11富首門市開出1000萬元大獎，讓不少人笑稱，果真名副其實是「首富區」。

根據財政部官網，114年11、12月統一發票特別獎號碼為97023797；7-ELEVEN共開出3張千萬元、2張200萬元，以及3張100萬元雲端發票專屬獎。

7-ELEVEN新竹市關埔地區的「富首門市」開出千萬獎。（圖／資料畫面）

3張千萬大獎中，其中一張就開在新竹市關埔地區慈濟路的7-ELEVEN「富首門市」，消費者僅花59元購買握便當就中獎。由於關埔地區一直都是全台最富地區，這次千萬大獎落在此地，也讓民眾笑稱「富上加富」。

財政部提醒，中獎民眾領獎期間自115年2月6日至115年5月5日止，領獎時需攜帶國民身分證（非本國籍人士可用護照、居留證或入出境許可證等替代）及中獎統一發票，並依代發獎金單位公告的臨櫃兌獎時間辦理，逾期將不得領獎，得獎人千萬要注意時間。

