7-11可口可樂迷你數位相機開賣！網崩潰「買不到」 蝦皮轉售破千元

【緯來新聞網】可口可樂與7-ELEVEN合作推出限量迷你相機「Coke迷你聖誕拍」，26日正式在全台門市開賣，立即吸引大量消費者搶購，門市清晨就湧入排隊人潮，部分民眾凌晨卡位，只為搶下這款主打「超可愛」的收藏品，不過有網友崩潰「跑了好幾間都買不到」更被店員告知「已賣完」。

7-11可口可樂迷你數位相機開賣。（圖／翻攝7-11官網）

這款迷你相機以紅白兩色復古造型亮相，機身旁印有Coca-Cola英文標誌，外觀僅需兩指即可夾持，兼具拍照、錄影與錄音功能，最高支援1080P畫質。相機內附8GB microSD記憶卡與Type-C充電線，買回即能使用。活動至12月30日止，凡購買任4件指定35元Coca-Cola系列商品，即可加價439元獲得此相機，數量有限，換完為止。

7-11可口可樂迷你數位相機蝦皮轉賣破千元。（圖／翻攝7-11官網）

商品一開賣，社群平台上隨即出現眾多分享貼文，如「7-11路跑開跑」、「這造型也太懷舊！」、「孩子看到一定超愛」等。也有消費者表示深夜奔波多間門市都撲空，甚至有店家提前被內部群組預訂。一位忠實可樂迷向媒體分享，凌晨跑了6家都買不到，直到清晨七點多趁上班前到公司附近人煙稀少的門市，才總算成功入手。

網友崩潰買不到。（圖／翻攝Threads）

此外，經《緯來新聞網》實際查證，這款「Coke迷你聖誕拍」已出現在電商平台蝦皮，原本用439元加購的商品，轉售價最高達1500元，價差破千元，令人咋舌。

